La Juventus si sarebbe arresa per Pogba. Paratici ritorna sulle tracce di Allan dal Napoli, con il quale c’è in ballo anche Milik

Asse Juventus-Napoli. Il club bianconero insiste per Milik, primo nome sulla lista di Paratici per raccogliere l’eredità di Higuain in attacco. La ‘Vecchia Signora’ potrebbe inserire Bernardeschi nell’affare, pedina gradita soprattutto a Gattuso. Operazione questa però non così agevole, considerando l’ingaggio del nazionale italiano (4 milioni all’anno) e l’ostacolo sui diritti d’immagine, oltre alla volontà del numero 33 di preferire la destinazione Premier League in caso d’addio alla Juve.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, accordo con Milik | Affare da 62 milioni

Juventus, Milik-Allan: doppio colpo dal Napoli

Paratici e Nedved starebbero però studiando anche la situazione di Allan in casa Napoli. Il brasiliano come Milik sarebbe in uscita e non rientrerebbe nei progetti tecnici di Gattuso. La Juventus – stando a ‘7 Gold’ – starebbe pensando seriamente al centrocampista ex Udinese, visto che la dirigenza della Continassa avrebbe perso le speranze per il ritorno di Pogba a Torino. Allan è un pupillo di Sarri, che spingerebbe per riaverlo a sua disposizione. Il centrocampista classe ’91 sarebbe considerato un titolare e non un rincalzo da Sarri e dagli uomini mercato bianconeri in caso di sbarco a Torino. Il Napoli comunque non sarebbe disposto a fare sconti per Allan, valutando il giocatore 45-50 milioni di euro. Trattativa difficile da sviluppare a queste condizioni, con la Juve che per abbassare la cifra cash potrebbe tentare di mettere sul piatto i cartellini di Romero, Rugani o Pellegrini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Giuntoli ‘cede’ Milik e annuncia 5 rinnovi