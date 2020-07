Calciomercato Juventus, Bernardeschi-Napoli: ecco l’ostacolo

Calciomercato Juventus, si continua a parlare del possibile addio di Bernardeschi in direzione Napoli: ma un ostacolo può frenare l’affare

Discorsi in atto tra Juventus e Napoli, come noto, per il futuro di Federico Bernardeschi. L’ex giocatore della Fiorentina sta trovando minutaggio da titolare in questa fase di campionato e sta provando a riguadagnare posizioni nelle gerarchie di Sarri. Ma al tempo stesso si sta guardando attorno e secondo le informazioni di Calciomercato.it ci sarebbero stati contatti tra Bernardeschi e Insigne, compagni di Nazionale. L’attaccante potrebbe rientrare nell’operazione Milik, profilo gradito ai bianconeri. Ma stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, un dettaglio potrebbe rendere la trattativa di difficile attuazione. Bernardeschi guadagna infatti oltre 4 milioni a stagione, un ingaggio piuttosto elevato per gli azzurri, ma c’è di più. A maggio, il giocatore ha infatti firmato un contratto con l’agenzia Roc Nation per la gestione dei propri diritti di immagine. Il Napoli, come da sua politica storica, chiederebbe la cessione di tali diritti, ma è difficile che Bernardeschi possa accettare.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, obiettivo Jorginho: il giocatore risponde ai rumors

Calciomercato Napoli, Giuntoli ‘cede’ Milik e annuncia 5 rinnovi