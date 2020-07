Calciomercato Juventus, accordo con Milik | Affare da 62 milioni

L’attaccante polacco del Napoli avrebbe deciso di andare alla Juve. Agnelli cerca l’intesa con De Laurentiis.

La Juventus ha messo il piede sull’acceleratore. Se in campo la squadra di Sarri può già mettere una seria ipoteca sul nono scudetto di fila sbancando stasera il ‘Meazza’ contro il Milan, sul terreno del calciomercato il CFO Paratici non vuole essere da meno. Tra gli obiettivi principali dei bianconeri c’è quello di prendere un centravanti che possa raccogliere l’eredità di Gonzalo Higuain e il nome in cima alla lista sembra essere quello di Arek Milik, attaccante polacco che non ha trovato l’accordo con il Napoli per il rinnovo del contratto. Le offerte dall’estero, in particolare da Spagna e Inghilterra, non mancano: ma l’ex Ajax punta a restare in Serie A.

Come vi abbiamo svelato, nelle scorse settimane c’è stato un incontro tra l’entourage di Milik da una parte e Gattuso e Giuntoli dall’altra. Senza rinnovo sarà addio e la Juventus vuole approfittarne. Tanto che, stando a quanto riportato da ‘Il Mattino’, avrebbe già raggiunto l’accordo con il bomber polacco sulla base di un contratto quinquennale da 4,5 milioni di euro a stagione per un totale di 22,5 milioni. Il presidente Agnelli cerca ora l’intesa con il patron De Laurentiis che valuta il suo cartellino 45 milioni. I bianconeri puntano a chiudere al massimo a 40. La volontà del giocatore di trasferirsi a Torino potrebbe essere decisiva.

