Il Napoli vaglia il colpo in Serie A per il dopo Koulibaly, confermate le anticipazioni di CM.It su Pezzella

Calciomercato.it lo ha anticipato ormai da tempo: il Napoli punta Pezzella come possibile sostituto di Koulibaly, al centro di svariate indiscrezioni sull’addio. L’ipotesi campana è quella più concreta per il capitano della Fiorentina, che resterebbe dunque in Serie A facendo però il salto di qualità. Giungono quindi nuove conferme sull’interesse degli azzurri: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Napoli, le ultime su Pezzella

Seguito in Spagna anche dal Valencia, Pezzella piace molto al Ds Giuntoli. E’ lui, conferma ‘Sky’, l’idea più forte del Napoli per sostituire Koulibaly, entrato nel mirino del Manchester City. I contatti sono avviati da mesi e potrebbero quindi aumentare nelle prossime settimane. Classe 1991, German Pezzella è ormai alla terza stagione italiana. Questo fattore, unito al suo carisma e alle buone qualità, ha favorito la sua ascesa nelle preferenze dei campani. Ulteriori novità sono dunque attese.

