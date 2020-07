Asse con Mendes, procuratore di Ronaldo, per Jimenez: la Juventus insiste per il centravanti messicano del Wolverhampton

La Juventus lavora su più fronti per l’attacco. Sono diversi i profili seguiti da Paratici per raccogliere l’eredità di Higuain, destinato a lasciare Torino questa estate. Milik resta uno dei nomi più caldi sull’agenda del CFO bianconero, sempre alla finestra inoltre sul fronte Roma per Dzeko. I bianconeri seguono anche la pista Lacazette, mentre l‘Atalanta ha fissato a 80 milioni di euro il prezzo di Zapata.

Juventus, Paratici insiste per Jimenez: la situazione

A queste opzioni si aggiunge Raul Jimenez, da tempo nei radar della dirigenza della Continassa. Stando a ‘Tuttosport’, Paratici si starebbe muovendo con maggiore insistenza per l’attaccante messicano. La Juve avrebbe già fatto un primo tentativo con il Wolverhampton, che avrebbe scartato però l’inserimento nell’operazione di Ramsey e Rugani. I campioni d’Italia però non si arrendono e puntano sugli ottimi uffici con Jorge Mendes, procuratore di Ronaldo e consulente sul mercato del sodalizio inglese. Grazie al super agente la Juventus potrebbe avere una canale privilegiato per Jimenez, sul quale c’è però la concorrenza di diverse big d’Europa come ad esempio il Manchester United.

Il 29enne nazionale messicano potrebbe essere il partner giusto per Cristiano Ronaldo, con Paratici che si sarebbe già mosso con Mendes per cercare di portarlo a Torino.

