L’Atalanta blinda Zapata dall’assalto della Juventus. Gli orobici non fanno sconti per il centravanti, valutato 70-80 milioni di euro

La Juventus spinge per Duvan Zapata viste le difficoltà riscontrate al momento per Milik. Il centravanti colombiano piace ella dirigenza bianconera per rimpiazzare Higuain e sarebbe ritenuto il partner ideale per Cristiano Ronaldo. L’Atalanta però non è disposta a mollare facilmente il suo centravanti, autore di ben 17 reti nel campionato in corso.

Juventus, niente sconti per Zapata: l’Atalanta chiede 80 milioni

Stando a ‘Tuttosport’, la società orobica avrebbe posto il veto alla cessione di Zapata e non vorrebbe smantellare in estate la rosa a disposizione di Gasperini. La volontà della ‘Dea’ sarebbe quella di confermare tutti i big della squadra, Zapata compreso. L’Atalanta per trattare un’eventuale cessione del bomber partirebbe da una somma tra i 70 e gli 80 milioni di euro, fuori portata al momento per la Juventus che nell’operazione potrebbe inserire il cartellino di Perin. Niente sconti quindi per Zapata (sotto contratto fino al 2023), destinato a queste cifre a restare alla corte di Gasperini e guidare l’attacco nerazzurro anche nella prossima stagione.

