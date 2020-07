Calciomercato Juventus, in caso di addio di Cristiano Ronaldo ecco l’erede scelto dai bianconeri: cifra monstre per l’ingaggio

La Juventus valuta gli scenari futuri, la permanenza di Cristiano Ronaldo non è scontata e occorre trovare un sostituto all’altezza. Qualora il portoghese decidesse, al termine della stagione, di concludere anticipatamente rispetto al 2022 la sua avventura in bianconero, stando agli spagnoli di ‘Don Balon’ potrebbe partire l’assalto a Sadio Manè. Il senegalese, negli ultimi anni al Liverpool, ha vinto tutto, ma ora potrebbe essere tentato da una nuova avventura. Il Real Madrid, per stessa ammissione di Florentino Perez, in questa fase, viste le difficoltà economiche non andrà a caccia di acquisti multimilionari. Dunque, potrebbe esserci un’occasione concreta per la Juve, che invece in caso di addio di CR7 vedrebbe il suo monte ingaggi particolarmente alleggerito e per l’attaccante avrebbe in serbo un’offerta a dir poco monstre. Al momento, Manè guadagna circa 10 milioni al Liverpool. Sempre ‘Don Balon’ ipotizza una proposta molto maggiorata, da circa 16 milioni di euro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Ronaldo-Juventus divorzio imminente: gli indizi

Juventus, Paratici ha scelto il nuovo bomber | Scambio più 30 milioni