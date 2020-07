Calciomercato Juventus, Sarri futuro in salita | Contatti per Pochettino

Stasera la Juventus affronta la Lazio in una sfida che potrebbe indirizzare l’esito del campionato. Test importante che Sarri che rischia con Pochettino alla finestra

La Juventus vive un momento delicato della propria stagione con due punti nelle ultime tre gare di campionato e una sfida scudetto questa sera con la Lazio tutta da vivere. In caso di successo i bianconeri si cucirebbero sul petto una fetta enorme di titolo, mentre con un KO la crisi sarebbe certificata e preoccuperebbe anche in vista del ritorno di Champions contro il Lione. Ai risultati è inoltre legato il futuro di Maurizio Sarri che non ha convinto nella sua prima annata a Torino e rischia di giocarsi tutto nelle prossime settimane. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

‘La Stampa’ ha fatto il punto della situazione in un merito ad un tecnico che è cosciente di essere sotto esame, come evidenziato anche nelle dichiarazioni di ieri, ma che al contempo può farsi forte di un contratto fino al 2022. La Juventus comunque si guarda intorno e secondo il quotidiano avrebbe avuto dei contatti con un intermediario per Mauricio Pochettino, tecnico argentino ex Tottenham spesso accostato al mondo bianconero. L’ex Spurs è senza squadra e in caso di addio di Sarri potrebbe essere una valida alternativa. Oltre a Pochettino vanno tenuti gli occhi aperti su Zidane che ha dichiarato di non essere sicuro della permanenza a Madrid.

