Calciomercato Juventus e Inter, no di Pochettino | “In parola con una big”

Mauricio Pochettino avrebbe declinato la proposta del Monaco perché già in parola con un club più importante di quello monegasco

Il Monaco ha ingaggiato ufficialmente l’ex Bayern Kovac per sostituire l’esonerato Moreno, nel recentissimo passato Ct ad interim della Spagna. Stando a Luigi Guelpa de ‘Il Giornale’, però, l’obiettivo numero uno del club monegasco era Mauricio Pochettino. Ancora a spasso dopo l’esonero dal Tottenham dello scorso novembre, l’allenatore argentino ha declinato l’offerta sostenendo di essere già in parole con un club più importante.

Ricordiamo che proprio in queste settimane Pochettino è stato riaccostato con forza alle panchine di Juventus e Inter, in particolare a quella dei bianconeri che potrebbero dare il benservito a Sarri anche in caso di vittoria di scudetto. Ad oggi appare invece più salda la posizione di Conte. L’ex tecnico del Tottenham piace molto, da tempo, pure al presidente del Real Madrid Florentino Perez, con Zidane che non ha dato certezze riguardo la sua permanenza sulla panchina dei ‘Blanços’ nonostante la freschissima vittoria della Liga…