Calciomercato Juventus, futuro Sarri: l’annuncio del tecnico

Calciomercato Juventus, Maurizio Sarri in conferenza stampa prima della gara con la Lazio parla del suo futuro: ecco le dichiarazioni

Maurizio Sarri, in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Lazio, ha parlato anche del suo futuro. Ecco cosa ha dichiarato il tecnico bianconero: “Ho un contratto con la Juve e voglio rispettarlo. Il mio futuro? E’ domani, sono concentrato sulla partita, tutto viene di conseguenza. Più difficile lavorare qui o a Napoli? E’ difficile dappertutto, l’esposizione qui è maggiore ma lì ci sono più emittenti locali. Mi sento meglio ad avere la pressione addosso, tra qui e l’Inghilterra c’è una situazione diversa. L’altro anno mi piaceva l’idea di andare all’estero, l’anno scorso volevo invece tornare in Italia. Non penso al fatto se lasciare da vincente o meno, ho un contratto come ho detto”.