Calciomercato, ESCLUSIVO Anguissa: riscatto e cessione | Sfida Juventus-Zidane

Il Villarreal vuole esercitare il diritto di acquisto del mediano camerunese dal Fulham. Top club vigili

Domenica scorsa si è conclusa la Liga spagnola con la vittoria del campionato del Real Madrid. Tra le sorprese della stagione 2019-20 c’è sicuramente il Villarreal: reduce da un’annata difficile in cui aveva lottato per non retrocedere, il ‘Sottomarino Giallo’ ha finito al quinto posto, conquistando la qualificazione diretta alla fase a gironi della prossima Europa League. Uno dei leader della squadra di Mendilibar è stato André Zambo Anguissa, centrocampista camerunese classe 1995 arrivato in estate dal Fulham e spesso inserito nella Top 11 della Liga grazie alle sue prestazioni: un vero e proprio muro davanti alla difesa che abbina qualità e quantità.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il Villarreal ha intenzione di pagare i 25 milioni di euro necessari a riscattarlo dal club inglese, ma la sua permanenza in ‘giallo’ è tutt’altro che scontata. C’è infatti la possibilità di mettere subito a bilancio una ricca plusvalenza: nella sua opera di rivoluzione a centrocampo, anche Fabio Paratici sta monitorando la sua situazione. La Juventus, tuttavia, dovrà fare i conti con la concorrenza di diversi top club tra cui il Paris Saint-Germain e, soprattutto, il Real Madrid. Il tecnico Zidane è un suo grande estimatore e vede in Anguissa l’alter ego ideale di Casemiro.

