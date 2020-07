Vistosa fasciatura alla spalla infortunata per de Ligt dopo il match tra Juventus e Lazio. L’olandese tiene duro e rimanda a fine stagione l’intervento

Altra prova di personalità ieri per Matthijs de Ligt, nonostante il cronico problema alla spalla destra. Il difensore olandese era uscito acciaccato dopo la gara con il Sassuolo, riuscendo comunque a recuperare per il big match di ieri sera vinto contro la Lazio. L’ex Ajax deve convivere con il problema all’articolazione nel finale di campionato e per l’ultima fase di Champions League, con un possibile intervento chirurgico che slitterebbe a fine stagione.

Juventus-Lazio, spalla fasciata: la foto di de Ligt dopo il match

Turkish Delight 😂💪🏼 🇹🇷🇳🇱 3 punti importanti 🙌🏼

Intanto de Ligt fa ‘tremare’ i tifosi bianconeri postando una foto insieme a Demiral dagli spogliatoi dell’Allianz Stadium dopo la sfida con la Lazio, nella quale non passa inosservata la vistosa fasciatura alla spalla e la borsa di ghiaccio per attenuare il dolore considerando le sollecitazioni avute in campo. Il sorriso del nazionale olandese può tranquillizzare però Sarri e l’ambiente juventino sulle condizioni del classe ’99, che sul terreno di gioco non sembra risentire dell’infortunio.

