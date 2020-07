Ancora problemi alla spalla per de Ligt, uscito malconcio dal match contro il Sassuolo. Il difensore olandese potrebbe andare sotto i ferri a fine stagione

Spalla ballerina per Matthijs de Ligt. Il difensore della Juventus ha accusato nuovi problemi all’articolazione nel match contro il Sassuolo, stringendo i denti per restare in campo e concludere la partita. Un problema cronico accusato in più occasioni nella stagione in corso, con l’ex Ajax che si sottoporrà a tutte le terapie del caso per essere regolarmente in campo lunedì nel big match a Torino contro la Lazio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Sarri sotto esame | Agnelli ha deciso

Juventus, rischio operazione per de Ligt a fine stagione

L’intervento dei medici in campo al ‘Mapei Stadium’ per rimettere la spalla a posto ha consentito a de Ligt di finire la partita, con il 21enne centrale che dovrà convivere con questa situazione fino al termine della stagione. A campionato e Champions finita, il nazionale orange potrebbe andare così sotto i ferri come riporta il ‘Corriere di Torino’. Un’operazione che potrebbe essere necessaria per risolvere una volta per tutte i problemi accusati alla spalla da de Ligt. Intanto Sarri si augura che il suo pilastro difensivo riesca a scendere in campo senza problemi nel finale di stagione, decisivo per gli obiettivi della Juventus e per il futuro in panchina dello stesso tecnico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, parte la rivoluzione | Nove cessioni!