Momento difficile per Sarri alla Juventus. Senza la vittoria in campionato, il tecnico rischia l’esonero a fine stagione

Tutti sotto esame alla Juventus, anche Maurizio Sarri. L’allenatore è finito nuovamente sotto processo dopo gli ultimi risultati dei bianconeri e le deludenti prestazioni con Milan, Atalanta e Sassuolo. La dirigenza non è soddisfatta delle ultime uscite della squadra, con il destino di Sarri che stando a ‘Tuttosport’ sarebbe legato alla vittoria finale dello scudetto. L’ex Napoli e Chelsea gode della fiducia della società che si aspetta una pronta reazione già contro la Lazio, malgrado la consapevolezza di aver affrontato le tre squadre più in forza del campionato in questo ciclo di partite.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, da Sarri e Paratici a Ronaldo e Zaniolo: rivoluzione Juventus

In caso di fallimento in campionato si aprirebbe il tavolo della crisi e un eventuale esonero non sarebbe una possibilità remota, anche se in questo momento è uno scenario che non vorrebbe preso in considerazione dal presidente Agnelli. Non ci sarebbe infatti una lista di potenziali sostituti con l’addio di Sarri, con l’opzione Pochettino che non troverebbe al momento conferme. La dirigenza della Continassa sta lavorando per ringiovanire la rosa sul mercato e le decisioni finali in ogni sfera per la prossima stagione verranno prese al termine della stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via Sarri: c’è già il sostituto