Juventus, infortunio de Ligt: la fidanzata risponde su Instagram

Infortunio de Ligt, preoccupazione per il difensore olandese in vista di Juventus-Lazio: la fidanzata del giocatore risponde su Instagram

La Juventus prepara la sfida contro la Lazio di lunedì, match fondamentale per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici in chiave scudetto. Per i bianconeri, c’è l’incognita de Ligt, che ha avuto problemi a una spalla con il Sassuolo. Difensore olandese che verrà trattato dai medici per cercare di renderlo disponibile per Sarri. Intanto, il giocatore ha riabbracciato la sua fidanzata, Anne Kee Molenaar, dopo un periodo separati. Sotto il post della giovane su Instagram, un tifoso ha scritto: “Fai piano che gli esce la spalla…”. Pronta la risposta, con il sorriso, di lady de Ligt: “La sua spalla è in buone mani, tranquillo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Sarri trema | Operazione per de Ligt

Calciomercato Juventus, Sarri sotto esame | Agnelli ha deciso