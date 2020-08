Il Napoli sta per cedere Leandrinho al Red Bull Bragantino, club brasiliano in cui era già approdato in prestito con diritto di riscatto a fine febbraio, poco prima che la pandemia fermasse il calcio in Brasile

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il Red Bull Bragantino ha deciso di puntare sull’attaccante classe ’98 Leandrinho, che nel Napoli è riuscito a giocare solo in Primavera, acquistandolo a titolo definitivo.

Leandrinho libera il posto per Gabriel Magalhaes

Leandrinho lascia il Napoli dopo aver totalizzato 18 presenze in Primavera con 7 gol e 6 assist e solo qualche convocazione in prima squadra. La partenza dell’attaccante brasiliano libera un posto da extracomunitario che potrebbe consentire al Napoli di tesserare in futuro Gabriel Magalhaes, difensore brasiliano classe ’97 del Lille valutato intorno ai 25 milioni. Potrebbe essere sfruttato anche Adam Ounas come contropartita, l’esterno offensivo già la scorsa estate poteva essere ceduto al Lille prima che poi decidesse d’accettare la cessione in prestito con diritto di riscatto (poi non esercitato) al Nizza.

Gabriel arriverebbe al Napoli solo se dovesse partire Koulibaly, col derby di Manchester tra City e United in corso, con il club di Guardiola più agguerrito dei rivali. De Laurentiis vuole portare a casa l’offerta più alta possibile.

