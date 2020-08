Calciomercato Napoli, nuova offerta per Koulibaly | Agente in città

Nuova offerta per Koulibaly dal Manchester City al calciomercato Napoli, agente in città

Il Manchester City non molla Koulibaly e il Napoli aspetta l’offerta giusta. Nonostante l’acquisto di Ake, il club inglese starebbe continuando a lavorare per il forte difensore senegalese, impegnato domani sera nella super sfida di Champions League contro il Barcellona. Così, giungono novità sulle prossime mosse di Guardiola: clicca qui per ulteriori dettagli.

Calciomercato Napoli, nuova offerta del Manchester City per Koulibaly

Come anticipato da Calciomercato.it, il Manchester City ha già fatto pervenire la prima offerta per Koulibaly, rifiutata poi dal Napoli. Tuttavia, dopo l’arrivo dell’agente Ramadani a Capri, riporta il ‘Corriere dello Sport’, nei prossimi giorni si continuerà a lavorare sul futuro del difensore, considerato il pressing forsennato degli inglesi, pronti a far perveire una nuova offerta. La concentrazione del difensore, intanto, è riposta sulla sfida di domani sera al ‘Camp Nou’, ma novità importanti sono dunque attese sul suo futuro.

