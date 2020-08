Seguito anche dal Napoli durante il lockdown, Everton è il principale obiettivo di Jorge Jesus ed è molto vicino al Benfica

Sedotto e abbandonato dal Napoli, Everton non ha ancora perso le speranze di giocare in Europa la prossima stagione, anzi. Appena arrivato sulla panchina del Benfica, Jorge Jesus ha indicato il suo nome alla dirigenza lusitana che, confermano le indiscrezioni in possesso di Calciomercato.it, ha fatto registrare uno sprint molto importante nelle ultime ore. L’attaccante esterno, dal canto suo, ha già parlato con l’ex allenatore del Flamengo dando la disponibilità al trasferimento in Portogallo. C’è ancora distanza, invece, tra domanda (25 milioni più bonus) e offerta (20 milioni), ma nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra società e riunioni interne al club di Porto Alegre per cercare un’intesa. Lavori in corso, dunque, per una trattativa calda ma non ancora conclusa.

