Calciomercato Juventus, CR7 o Dybala via: Pirlo ha deciso, Mendes anche

Per la Juventus sono giorni grandi decisioni: la più importante è la scelta tra Cristiano Ronaldo e Dybala, che il club bianconero non può più permettersi in coppia

Andrea Pirlo continua a costruire la sua Juventus. Mattone su mattone, il nuovo allenatore bianconero sta facendo le sue scelte sulla rosa (mentre oggi dovrebbe firmare il preparatore Bertelli), che dovrà inevitabilmente subire parecchie modifiche. Soprattutto in ottica addio: se quello di Blaise Matuidi è relativamente indolore, un po’ come quello di Khedira e di altri esuberi, diverso è il discorso per il nuovo scenario di tagli prospettato dalla società. Come riporta ‘Sport Mediaset’, infatti, Pirlo e la dirigenza si sono incontrati per fare il punto della situazione. Il risultato è che la Juventus non potrà più permettersi di tenere in rosa sia Cristiano Ronaldo che Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, Pirlo sceglie Ronaldo: Dybala via. CR7-Barcellona…

Il portoghese prende 31 milioni a stagione, l’argentino per rinnovare ne vuole 15. Dunque, uno dei due dovrà inevitabilmente fare le valigie, e i bianconeri potranno risparmiarsi almeno un ingaggio parecchio pesante. In questo modo, il prescelto per restare, giocherebbe a sinistra con Kulusevski sull’altra fascia e il nuovo attaccante (Milik o Dzeko) al centro. Il giornalista Luca Momblano, inoltre, ha svelato in diretta su Youtube che a Pirlo è stata già chiesta la sua ipotetica decisione a proposito. E la risposta dell’allenatore della Juventus è stata che rinuncerebbe a Dybala e non a Cristiano Ronaldo.

Per il portoghese, tra l’altro, si era addirittura parlato di addio con tanto di direzione clamorosa: il Barcellona. Secondo ‘AS’, però, dall’entourage di Ronaldo commentano così l’indiscrezione: “È tutto falso”. Come riporta il sito del quotidiano spagnolo, la volontà di CR7 è portare a termine il contratto con la Juventus che scade nel 2022. Cristiano è molto felice a Torino con la sua famiglia e vuole vincere la sua sesta Champions League con la maglia bianconera.