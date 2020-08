La Juventus riflette sul futuro di Cristiano Ronaldo: stando al giornalista Balague, il club bianconero lo avrebbe messo in vendita per sistemare il bilancio

Momento di riflessione per Cristiano Ronaldo. Dalla Francia trapelano diversi rumors su un possibile assalto del Paris Saint-Germain se il cinque volte Pallone d’Oro dovesse decidere di anticipare l’addio alla Juventus, con il quale è legato da un contratto fino al 2022. CR7 chiede garanzie sulla competitività della rosa dopo l’arrivo di Pirlo in panchina per tentare un nuovo assalto alla Champions League.

Juventus, CR7 in vendita: offerto al Barcellona

Stando al giornalista Guillem Balague, però, anche la Juve starebbe riflettendo sul futuro di Cristiano Ronaldo per alleggerire e far respirare il bilancio considerando i 31 milioni di euro a stagione per percepisce l’ex Real Madrid e la crisi del coronavirus che ha impattato negativamente sui conti dei campioni d’Italia. La ‘Vecchia Signora’ avrebbe così offerto Ronaldo a diversi club per liberarsi del suo pesantissimo ingaggio e tra questi ci sarebbe clamorosamente anche il Barcellona. Jorge Mendes, potente agente del fuoriclasse portoghese, avrebbe ricevuto mandato da parte della Juventus di trovare una nuova sistemazione al suo assistito. Operazione però tutt’altro che semplice, considerando le richieste economiche del numero sette come aggiunto da Balague intervenendo a ‘BBC Radio 5 Live’.

