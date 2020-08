Cristiano Ronaldo deluso dopo l’eliminazione della Juventus in Champions League. CR7 chiede garanzie alla società per la prossima stagione

Tra i più frustati in casa Juventus dopo il fallimento Champions c’è sicuramente Cristiano Ronaldo. CR7 non volerà nella sua Lisbona per la Final Eight e la doppietta realizzata ieri sera contro il Lione (ha raggiunto quota 131 gol nella massima competizione continentale) non è bastata ai bianconeri per passare il turno. Il fuoriclasse portoghese è uscito furibondo dal campo, rientrando subito negli spogliatoio e scuotendo più volte la testa. Neanche l’abbraccio di Chiellini è riuscito a placare l’ira dell’ex Real Madrid, che colleziona un’altra delusione con la maglia della Juventus dopo l’uscita di scena l’anno scorso ai quarti con l’Ajax.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, decisione presa | No a Ronaldo

Juventus, rabbia Ronaldo: chiede garanzie per restare

Per il momento nessun commento social postato da Ronaldo dopo la dolorosa notte dell’Allianz Stadium, ci ha pensato però la sorella Elma a confermare l’amarezza e lo stato d’animo del cinque volte Pallone d’Oro: “Hai fatto meglio di chiunque altro, sono orgogliosa di vederti giocare e di vedere la tua dedizione. Ma purtroppo non puoi fare tutto da solo. Di più è impossibile”. CR7 ha ancora due anni di contratto con la Juventus, ma chiederà le necessarie garanzie alla società in vista della prossima stagione per ritentare l’assalto alla Champions League. La Juventus e Agnelli, come ribadito dallo stesso presidente nel post gara, ripartiranno da Ronaldo anche se lo scenario attorno al campione di Madeira è comunque da monitorare con attenzione.

Difficile che l’ex Real Madrid, in caso di rottura con i campioni d’Italia, accetti delle destinazioni lontano dall’Europa (Cina, MLS o Emirati) e le ipotesi che portano a PSG e Manchester United resterebbero attualmente complicate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> PAGELLE E TABELLINO Juventus-Lione | Super CR7 non basta, Aouar illumina