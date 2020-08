Pagelle e tabellino di Juventus-Lione, match degli ottavi di Champions League. Non basta la doppietta di Cristiano Ronaldo: bianconeri eliminati agli ottavi

Non serve alla Juventus il successo per 2-1 sul Lione per raggiungere le Final Eight di Lisbona. Bianconeri già fuori dalla Champions League: la campagna europea è un fallimento per Maurizio Sarri che rischia adesso la panchina. Non basta la doppietta di Cristiano Ronaldo dopo il rigore del vantaggio di Depay (il tedesco Zwayer disastroso in entrambi gli episodi dal dischetto) per ribaltare il discorso qualificazione e conquistare il pass per i quarti. Aouar regala magie, malissimo Cuadrado nell’undici di casa. Dybala entra nella ripresa ma è nuovamente ko. Higuain non punge, regge il fortino di Garcia nel finale.

Le pagelle di Juventus-Lione: flop Cuadrado, cucchiaio Depay

JUVENTUS

Szczesny 5,5 – L’uscita a vuoto su Dembele per poco non porta il Lione al 2-2. Per il resto è poco impegnato.

Cuadrado 4,5 – Svagato, non è in serata. Non offende e il Lione dalle sue parti ha tanto campo per attaccare (70′ Danilo 6 – Fa il suo nel concitato finale di partita).

de Ligt 6 – Inizia male, non riesce a leggere i movimenti di Depay. Si riprende in corso d’opera. Finisce da centravanti.

Bonucci 6 – Non è preciso nell’impostazione, dietro però fa buona guardia anche se inizialmente si concede qualche distrazione.

Alex Sandro 6,5 – Spinge con costanza, positiva la sua prestazione. Punto di riferimento prezioso sulla corsia mancina.

Bentancur 5,5 – Meno lucido e determinato rispetto al solito. Perde qualche pallone di troppo.

Pjanic 5,5 – Gioca a sprazzi. Giro palla troppo lento e prevedibile. Esce dopo un’ora (61′ Ramsey 5,5 – Non riesce ad incidere in mezzo al campo).

Rabiot 6,5 – Le sue folate creano scompiglio nel Lione. Ci mette il fisico, utile in entrambe le fasi.

Bernardeschi 5,5 – Per poco non realizza un eurogol a metà primo tempo. Gli manca sempre la giocata risolutiva. Tocca Aouar nel rigore molto dubbio concesso da Zwayer (70′ Dybala sv – Ci prova ma è costretto subito ad alzare bandiera bianca. 83′ Olivieri sv).

Higuain 5 – Nel primo tempo non la vede quasi mai. Più reattivo al rientro dopo l’intervallo, anche se fatica a rendersi pericoloso. Chiusura triste della sua avventura in bianconero se addio sarà.

Cristiano Ronaldo 7,5 – Si sveglia nel finale di primo tempo e sono dolori per il Lione. Realizza con freddezza dal dischetto, poi nella ripresa fulmina Lopes con un sinistro di rara bellezza. Ma non basta per evitare l’eliminazione e per staccare il biglietto per la sua Lisbona.

All. Sarri 4,5- La Juve parte male, il rigore inesistente la sveglia. Ma non serve per la remuntada: ad esultare sono Garcia e il Lione. In panchina ha poco materiale per cambiare la gara, Dybala si fa subito male. Il cuore non è sufficiente, manca la necessaria lucidità ai bianconeri per trovare il gol qualificazione. Fallimento Champions: lo scudetto potrebbe non bastare per conservare la panchina.

LIONE

Lopes 6,5 – Nulla può sul missile di Ronaldo. Nel primo tempo salva sulla punizione dello stesso CR7.

Denayer 6,5 – Uno dei migliori finché resta in campo. Interventi acrobatici, dalle sue parti è dura passare (61′ Andersen 6 – Si produce in alcuni buoni anticipi).

Marcelo 6,5 – Salva un gol praticamente fatto su Bernardeschi. Qualche disattenzione in più nella ripresa.

Marcal 6 – Senza macchie per un tempo, soffre nel forcing operato dalla Juve.

Dubois 5 – Il peggiore del Lione, Alex Sandro lo mette alle strette (91′ Tete sv).

Caqueret 5,5 – Macchinoso, fatica quando deve costruire.

Bruno Guimaraes 6,5 – Mette ordine e allo stesso tempo non dà respiro ai solisti bianconeri. Centrocampista totale.

Aouar 7 – Illumina ad ogni tocco. Crea superiorità numerica, gli avversari fanno fatica a contenere le sue serpentine. Su guadagna il penalty iniziale anche se molto generoso (91′ Mendes sv).

Cornet 5,5 – Non spinge come dovrebbe. E in fase difensiva mostra qualche lacuna.

Depay 6,5 – Crea sempre pericoli palla al piede. Si regala il cucchiaio nel penalty del vantaggio, inesistente il rigore fischiatogli in area francese (66′ Dembele 6 – Pericoloso a capo aperto).

Ekambi 5,5 – Svaria molto ma non punge quasi mai dalle parti di Szczesny (66′ – Reine-Adelaide 5,5 – Pochi spunti nella porzione di gara che gli concede Garcia).

All. Garcia 6,5 – Il rigore iniziale facilità il compito al Lione, che ha però il merito di non disunirsi dopo il vantaggio di Ronaldo. Obiettivo raggiunto: la Final Eigth di Champions è realtà. Da ex romanista si prende una rivincita coi fiocchi sulla Juve.

Arbitro: Zwayer 4 – Arbitraggio disastroso: inesistente il rigore fischiato a Depay, tanti dubbi anche sull’intervento di Bernardeschi su Aouar.

TABELLINO

Juventus-Lione 2-1 12′ rig. Depay (L); 43′ rig. e 60′ Ronaldo

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado (70′ Danilo), de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (61′ Ramsey), Rabiot; Bernardeschi (70′ Dybala; 83′ Olivieri), Higuain, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Chiellini, Demiral, Matuidi, Muratore. Allenatore: Maurizio Sarri

Lione (3-5-1-1): Lopes; Denayer (61′ Andersen), Marcelo, Marcal; Dubois, Caqueret, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay; Ekambi. A disposizione: Tatarusanu, Diomande, Rafael, Traore, Dembele, Mendes, Reine-Adelaide, Lucas, tete, Bard, Cherki. Allenatore: Rudi Garcia

Arbitro: Zwayer (Germania)

VAR: Dingert (Germania)

Ammoniti: Aouar (L), Cuadrado (J), Dubois (L), Depay (L), Bentancur (J), Lopes (L), Caqueret (L), Marcal (L)

Espulsi:

Note: 4′ 6′ di recupero