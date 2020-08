Calciomercato Juventus, decisione presa | No a Ronaldo

Nuove indiscrezioni di calciomercato riguardanti Cristiano Ronaldo: l’attaccante della Juventus non sarebbe più una priorità per il PSG

È il giorno decisivo per la Juventus di Maurizio Sarri. Questa sera, alle ore 21, Cristiano Ronaldo e compagni sfideranno il Lione nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri sono chiamati a ribaltare l’1-0 dell’andata per evitare un’eliminazione anticipata che potrebbe avere importanti ripercussioni anche in sede di calciomercato. In primis riguardo alla posizione di Sarri, ma anche per il futuro di Cristiano Ronaldo. Negli ultimi giorni, infatti, sono tornate a circolare indiscrezioni sul possibile approdo al PSG da parte del portoghese. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Arthur torna a Barcellona per rescindere | Ultime CM.IT

Tuttavia, stando a ‘ESPN’, il cinque volte Pallone d’Oro non sarebbe più una priorità per il club parigino. Leonardo e la dirigenza sono infatti intenzionati a blindare Neymar e Mbappé per il futuro, continuando a puntare sulle due stelle più giovani piuttosto che sul 35enne della Juventus. La firma di Ronaldo, in sostanza, è tutt’altro che una priorità per i parigini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, clamoroso | “Incontro Paratici-Conte”