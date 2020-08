Arthur torna a Barcellona, ma solo per rescindere: il brasiliano, nuovo acquisto della Juventus, chiuderà nei prossimi giorni il rapporto con i catalani

L’avventura di Arthur al Barcellona è ormai ai titoli di coda, ma il giocatore in queste ore è in viaggio dal Brasile verso la Catalogna per chiuderla in maniera amichevole. Come anticipato da Calcioemercato.it, il centrocampista ha scelto di non indossare più la maglia azulgrana e vuole rescindere il suo contratto con gli spagnoli con un mese d’anticipo, calandosi subito nella realtà juventina che lo attende a settembre.

Bartomeu ha criticato pesantemente la sua scelta di non mettersi a disposizione di Setien per la Champions League, ma Arhtur, che non è più sceso in campo nemmeno per un minuto dopo l’ufficialità del suo passaggio alla Vecchia Signora, ha deciso di aggirare altre polemiche mettendo un punto a un rapporto che si è deteriorato negli ultimi quattro mesi.

L’ex Gremio, ad aprile, si espose pubblicamente affermando di non considerare un’addio al Barça, che lo ha poi in seguito obbligato ad accettare la corte della Juventus e sbloccare, di conseguenza, lo scambio con Pjanic. Ora il giocatore vuole evitare strascichi legali e tenterà di negoziare un addio indolore per una storia che immaginava assai diversa. A Torino arriverà un calciatore con immensa voglia di vendetta.

