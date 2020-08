Juventus, retroscena dalla Francia sulla cessione di Pjanic: i bianconeri hanno chiesto inizialmente Ansu Fati prima di chiudere per Arthur

Non era Arthur il primo obiettivo della Juventus nella trattativa che ha portato Pjanic a Barcellona e il brasiliano a Torino. In realtà i bianconeri avrebbero chiesto ai catalani Ansu Fati, ricevendo però una risposta negativa. Un retroscena rivelato da ‘L’Equipe’, che ha sottolineato come i bianconeri abbiano in realtà chiesto come primo nome quello del giovanissimo attaccante originario della Guinea-Bissau.

