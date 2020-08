Juventus, Arthur non voleva lasciare il Barcellona: è scontro con Bartomeu

Arhtur non voleva lasciare il Barcellona, e le dichiarazioni di Bartomeu rilasciate oggi non gli hanno fatto piacere: continua lo scontro tra il centrocampista e la dirigenza

È finita nel peggiore dei modi l’avventura di Arthur al Barcellona. Il giocatore, come anticipato da Calciomercato.it, ha chiesto la rescissione anticipata al club e non parteciperà alla Champions League, stanco di essere stato trattato come un peso. Zero minuti in campo dopo l’ufficialità del suo passaggio alla Juventus, un dato eloquente sulla scelta fatta dalla società catalana, che ha deciso di metterlo ai margini per giustificare la sua cessione.

Oggi Bartomeu ha annunciato sanzioni esemplari per il brasiliano, che a suo avviso avrebbe spinto per il trasferimento in quanto, in bianconero, “sarà titolare e guadagnerà il triplo”. Una versione, però, totalmente diversa rispetto a quella del calciatore. Ad aprile, infatti, Arthur dichiarò pubblicamente la sua ferma volontà di non lasciare il Barça: “Ci sono tante indiscrezioni, ma ho idee chiare: non voglio lasciare il Barcellona, l’unica opzione che mi interessa è continuare qui”, scrisse sui social. Un pensiero che non ha intenzione di smentire oggi.

Il suo sì alla Vecchia Signora è arrivato solo negli ultimi giorni di giugno, proprio in extremis per i conti dei due club, che avevano bisogno di chiudere l’affare entro il giorno 30. Ovvio che, in questa situazione, il centrocampista esigesse di farsi ricoprire d’oro per concludere un trasferimento che ha dovuto accettare suo malgrado. Al Barcellona, però, questa versione non conviene: meglio vendere l’immagine di un giocatore ribelle e fuori dai piani tecnici. Lo scontro continua.

