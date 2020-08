Dopo l’eliminazione dalla Champions, impazzano le voci di calciomercato su Cristiano Ronaldo in merito ad un possibile addio

Manchester United, Psg, Real Madrid. Nell’ultima settimana le voci sul possibile addio di Cristiano Ronaldo si sono rincorse senza soluzione di continuità. Il campione portoghese è stato l’unico a salvarsi contro il Lione e ha evidenziato la necessità di fare delle riflessioni. Nulla però, secondo Luca Momblano, che possa far pensare ad un addio immediato. Nel corso della trasmissione ‘Boom boom mercato’ sul canale ufficiale di ‘juventibus.com’, il giornalista ha fatto il punto sul futuro di CR7, svelando alcuni particolari interessanti.

Calciomercato Juventus, Momblano: “Cristiano si sta informando su Pirlo”

Ecco le sue parole: “I club interessati a Ronaldo si sono fatti vivi non con la Juve, ma con Jorge Mendes o direttamente con Cristiano. Se vuole muoversi, sarà lui a parlare con la Juve. Oggi è al 100% della Juve e ha mandato messaggi a tutti gli ex compagni di Pirlo che conosce (non solo ex juventini), chiedendo informazioni su di lui. Se fosse con la testa fuori, non spenderebbe neanche un secondo a mandare messaggi. E’ saldamente alla Juve: 4 club si sono fatti vivi, ma sarebbe stato molto rapido nel comunicarlo alla Juve se fosse stato affascinato. Il girono del raduno Cristiano è con noi e con Pirlo si divertirà tantissimo”.

