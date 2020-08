Calciomercato Juventus, decisione clamorosa su Dybala | I dettagli

Protagonista di una grande stagione e in trattativa con il club per il rinnovo, Dybala potrebbe alla fine lasciare la Juventus finanziando il calciomercato in entrata

Non ci aspettiamo un calciomercato Juventus scintillante. Il motivo è semplice: il club bianconero non è nel miglior momento dal punto di vista economico-finanziario. Non a caso l’obiettivo sarà abbassare il monte-ingaggi, tra i più alti in Europa (i 31 milioni netti a Ronaldo incidono moltissimo in tal senso), svecchiando al contempo la rosa. Liberarsi degli esuberi sarà tuttavia tutt’altro che semplice, considerato che ognuno di loro ha uno stipendio elevato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, retroscena Conte-Paratici | Offerta respinta

Calciomercato Juventus, Dybala tra rinnovo e addio: le ultime

Con le cessioni verrà dunque ‘finanziata’ la campagna acquisti, ma per quanto è stato appena detto il rischio è che il budget a disposizione di Paratici, il quale in qualche modo dovrà pur ‘accontentare’ Pirlo, si riveli misero. Ecco perché, stando a ‘La Repubblica’, non va del tutto esclusa la vendita di un big, nello specifico di Paulo Dybala.

Per il quotidiano l’argentino è l’unico bianconero veramente appetibile all’estero e in grado di garantire un maxi incasso. Proprio in questi ultimi giorni si è parlato di un tentativo del Real Madrid, smentito poi da una parte della stampa spagnola. Dalla partenza di Dybala, in trattativa serrata con la Juve per il rinnovo del contratto, la società presieduta da Andrea Agnelli potrebbe ricavare almeno 70 milioni di euro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Pirlo ha deciso | Nuovo addio dopo Matuidi

Calciomercato Juventus, allarme Ronaldo | Corte spietata e nuovo assalto