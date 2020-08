Ramsey non farebbe parte dei piani di Pirlo alla Juventus. Il centrocampista gallese porrebbe lasciare Torino dopo una sola stagione

Non c’è posto per Aaron Ramsey nella Juventus di Andrea Pirlo. Stando al ‘Mirror’, il centrocampista gallese non farebbe parte dei programmi del nuovo tecnico bianconero per la prossima stagione. Dopo Matuidi, che nei prossimi giorni sbarcherà all’Inter Miami alla corte di Beckham, il prossimo ‘esubero’ con le valigie pronte potrebbe essere l’ex Arsenal, autore di una stagione deludente in bianconero dopo lo sbarco a Torino la scorsa estate.

Juventus, Ramsey fuori dal progetto Pirlo

Ramsey ha un contratto fino al 2024 a circa 7 milioni a stagione, con Pirlo e la dirigenza della Continassa che lo avrebbero messo nella lista dei partenti per la prossima stagione come riportano Oltremanica. Ramsey ha mercato in Premier League e in passato si era parlato di un possibile inserimento di nell’affare Pogba, ma il Manchester United avrebbe chiuso le porte al ritorno sotto la Mole del francese e dunque ad un ipotetico addio ai ‘Red Devils’.

