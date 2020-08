Per la Juventus si preannuncia un addio immediato: oggi sarebbero previste le visite mediche per Blaise Matuidi con l’Inter Miami

Addio immediato e forse un po’ a sorpresa: Blaise Matuidi è pronto a fare le valigie e a lasciare la Juventus per intraprendere una nuova avventura in MLS. Accordo trovato con l’Inter Miami, la società di David Beckham: il centrocampista francese lascia i bianconeri dopo tre stagioni e altrettanti scudetti vinti, con un totale di 133 presenze e 8 gol realizzati. Il 33enne sta già sostenendo le visite mediche a Parigi con il suo nuovo club. Superati i test medici si imbarcherà e volerà negli Stati Uniti per iniziare la sua nuova avventura. Un addio che arriva pochi mesi dopo che l’attivazione dell’opzione sul contratto del calciatore per prolungare l’accordo di un anno (fino al 2021).

L’arrivo di Pirlo e la voglia di ringiovanire la rosa ha spinto però a prendere questa decisione. Matuidi lascia la Juventus, oggi visite mediche poi l’addio potrà diventare anche ufficiale.