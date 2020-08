Calciomercato Juventus, Ronaldo-PSG | La ‘mossa’ di Leonardo

Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano ancora su Cristiano Ronaldo e il suo possibile matrimonio col Paris Saint-Germain

Nuove voci clamorose su Ronaldo-Paris Saint Germain. Secondo ‘Paris United’ Leonardo fa sul serio per il fuoriclasse portoghese, a quanto pare poco contento di proseguire la sua avventura alla Juventus e allo stesso tempo allettato dall’ipotesi parigina. Il Ds del club dell’emiro avrebbe già riallacciato i fili con Gabriel Giuffrida, l’agente e intermediario che ha curato l’operazione Icardi e che già è al lavoro in ottica PSG per Milinkovic-Savic della Lazio.

Leonardo gli avrebbe chiesto di sondare il terreno per capire disponibilità e soprattutto costi del super affare. Un affare che, considerati spesa per il cartellino (50 milioni?) e soprattutto ingaggio shock da 31 milioni di euro netti, sarebbe complicatissimo pure per la società francese, anch’essa colpita dalla crisi legata all’emergenza coronavirus. Ronaldo-Psg un matrimonio che potrebbe così essere rinviato al giugno 2022… Staremo a vedere.

🔴🔵 Leonardo a de nouveau fait appel à Gabriele Giuffrida l’agent italien pour la nego #Savic, le même qui était déjà dans le deal de @MauroIcardi, et c’est ce même agent qui prend des renseignements pour Leo auprès de la Juve pour CR7 😉 @Santi_J_FM — mouss-paname (@mouss75_paname) August 9, 2020

