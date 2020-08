Calciomercato Juventus, doppio addio | Il club offre la ‘risoluzione’

Due big verso l’addio alla Juventus. La società bianconera punta a risolvere i contratti di entrambi in scadenza nel giugno 2021

La Juventus si prepara a quella che sarà una mezza rivoluzione, targata Andrea Pirlo. Diversi i giocatori in partenza che per età, rendimento o caratteristiche non rientrano nei piani futuri, nei piani di Pirlo. Tra questi c’è sicuramente Gonzalo Higuain, in scadenza nel giugno 2021. Il club bianconero non può cederlo a meno di 18 milioni di euro, altrimenti registrerebbe una minusvalenza. Problema è trovare un acquirente disposto a un tale esborso per un giocatore a fine carriera e con un ingaggio da oltre 7 milioni di euro. Ecco perché giungono conferme su una possibile ‘risoluzione’ del contratto.

Secondo ‘La Repubblica’ la società presieduta da Andrea Agnelli proporrà questa soluzione all’argentino e a suo fratello-agente. La ‘risoluzione’ contrattuale, sottolinea la medesima fonte, verrà in realtà offerta pure a Sami Khedira. Anche il tedesco, perennemente infortunato, è in scadenza fra un anno e fuori dal progetto sportivo.

