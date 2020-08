Calciomercato Juventus, Matuidi saluta: accordo vicino con l’Inter Miami

Andrea Pirlo si è da poco insediato sulla panchina della Juventus, con il calciomercato bianconero che già prende corpo: nelle ultime ore si sta concretizzando un addio

Andrea Pirlo si muove. Due giorni fa l’annuncio come nuovo allenatore della Juventus, ieri il post sui social come prima dichiarazione, l’incontro con Agnelli a La Mandria. Il nuovo tecnico bianconero ha già parlato con la dirigenza per pianificare la stagione, oltre allo staff, di cui faranno parte anche Baronio e Gagliardi, mentre resta da stabilire il nome di un vice, magari di esperienza. Quel che è certo è che ci saranno diversi movimenti sul calciomercato, oltre al fatto che Pirlo dovrà già vedersela con gli infortuni di Dybala e de Ligt, che a breve si opererà alla spalla.

Ieri Pirlo è stato a Forte dei Marmi, ha cenato in Versilia a casa di Giampaolo Pazzini, assieme a Daniele Bonera e Manuel Montipò, agente che era presente alla firma con Tullio Tinti. La Juventus vuole svecchiare, ma senza poter spendere troppo. La priorità attuale sono i tagli alla rosa e in questo senso la sorpresa immediata può arrivare da Blaise Matuidi. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista francese – in scadenza 2021 – sarebbe vicino a un accordo con l‘Inter Miami, la franchigia di MLS che ha David Beckham tra i proprietari. In America potrebbe volare anche Gonzalo Higuain, anche lui saluterà a un anno dalla scadenza. La Juventus si priverebbe anche di Sami Khedira, ma in questo caso la situazione e l’accordo appaiono più complicati. Negli under 30, invece, il rinnovamento bianconero potrebbe coinvolgere i vari Rugani, De Sciglio, Bernardeschi, Douglas Costa e forse anche Aaron Ramsey.