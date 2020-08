Isco nel mirino di Pirlo per la Juventus. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ Ramsey potrebbe rientrare nell’affare col Real Madrid

Cambiano le strategie di mercato della Juventus con l’entrata in scena di Andrea Pirlo. L’ex regista ha rimpiazzato Sarri sulla panchina dei bianconeri dopo il ribaltone seguito alla cocente eliminazione dalla Champions League, con il nome di Isco dal Real Madrid che è ritornato d’attualità alla Continassa. Il fantasista spagnolo in passato piaceva ad Allegri e adesso è un profilo che tenta Pirlo per il nuovo ciclo bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, la bomba dalla Spagna: 50 milioni+Isco!

Juventus, Ramsey via con Pirlo: carta per Isco

Isco non sarebbe più nelle grazie di Zidane, che negli ultimi tempi lo ha escluso spesso e volentieri dallo scacchiere titolare dei ‘Blancos’. ‘La Gazzetta dello Sport’ avanza un possibile scambio con Aaron Ramsey, che non ha convinto alla sua prima stagione a Torino. L’ex Arsenal ha deluso le attese sul suo conto e potrebbe già lasciare la ‘Vecchia Signora’ questa estate. Al momento però non c’è ancora niente di concreto in ballo tra Juve e Real: vedremo se rimarrà soltanto una semplice provocazione o se sarà un’idea che prenderà corpo lungo il corso del calciomercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pirlo chiama gli esuberi: ecco la lista