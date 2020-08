Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Isco e 50 milioni per Dybala

Mentre proseguono le trattative per il rinnovo di Dybala con la Juventus, arrivano dalla Spagna nuove voci sull’interesse del Real Madrid

Con l’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus, al posto dell’esonerato Maurizio Sarri, il presidente Andrea Agnelli ha dato il via ad una rivoluzione. Sono diversi i calciatori destinati a parte, con Blaise Matuidi che ha aperto la strada con le visite mediche effettuate per l’Inter Miami di David Beckham. Nel frattempo, però, i dirigenti bianconeri continuano a lavorare per il prolungamento del contratto, con adeguamento dell’ingaggio, di Paulo Dybala. I contatti proseguono e le parti sono fiduciose di arrivare presto alla fumata bianca. Ma dalla Spagna parlano di un rinnovato interesse per la ‘Joya’.

Stando, infatti, a quanto sostiene ‘todofichajes.com’, il Real Madrid, forte dell’interesse manifestato in tempi non sospetti da Pirlo per Isco, avrebbe intenzione di proporre alla Juventus il cartellino dello spagnolo più 50 milioni di euro per portare Paulo Dybala nella Liga. Un’offerta che sarebbe al vaglio dei dirigenti piemontesi. I due club, usciti agli ottavi di Champions League, si preparano a cambiare molto in questa particolare sessione di mercato, ma allo stato attuale appare difficile ipotizzare un addio del numero 10 alla Juventus in tempi brevi.

