Comincia il lavoro della Juventus, sia della dirigenza che di Pirlo, sul calciomercato: l’obiettivo è abbassare l’età media della rosa e il costo

Per la Juventus partono le grandi manovre. Soprattutto in uscita, dal momento che ora l’obiettivo primario dei bianconeri è muoversi con le cessioni svecchiando la rosa e soprattutto abbassando il monte ingaggi. Per fare questo è stata compilata una lista con tutti i giocatori da tagliare: il primo è nome è stato già depennato, quello di Blaise Matuidi. Il francese ha svolto le visite mediche a Parigi e ha definito gli ultimi dettagli dell’accordo con l’Inter Miami. Andrà in America a zero e farà risparmiare i 6 milioni netti d’ingaggio a stagione, nonostante una minusvalenza da 3-4 milioni.

Calciomercato Juventus, da Higuain a Douglas Costa: Pirlo chiama gli esuberi

Non solo, perché Pirlo ha chiamato o chiamerà gli altri giocatori nella lista dei cedibili per spiegare loro la situazione. Il prossimo potrebbe essere Gonzalo Higuain, per cui la Juventus è disposta a trattare una rescissione del contratto, anche se sarebbe molto onerosa. Il Pipita – scrive ‘Tuttosport’ – è ancora a bilancio per 18 milioni e i bianconeri potrebbero dovergli corrispondere una buonuscita in caso la sua prossima squadra non riuscisse a garantirgli i 7,5 milioni attuali di stipendio. Possibile risoluzione anche per Khedira, che pure resterebbe ma sa che non troverebbe spazio.

Per lui potrebbe aprirsi qualche chance in Germania, ma in ogni caso non genererà una minusvalenza. In uscita anche De Sciglio, per cui a Torino si aspettano e sperano in un ritorno di fiamma del Barcellona. Infine Douglas Costa, anche lui ritenuto sacrificabile in caso di una buona offerta, magari dal Manchester City. A bilancio pesa per 21 milioni.