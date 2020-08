Non solo Arek Milik, l’attacco della Juventus potrebbe essere completamente stravolto con un secondo attaccante alla corte di Pirlo

Non uno, ma due bomber per la Juventus targata Andrea Pirlo. Dalla Spagna arriva l’indiscrezione sui possibili piani del club bianconero che nel calciomercato estivo sarà improntato al ringiovanimento. Le prime mosse già ci sono state: oltre agli affari Kulusevski e Pjanic-Arthur,Matuidi è destinato a lasciare i bianconeri. Il francese potrebbe essere seguito da altri over 30 come Higuain e Khedira. Poi sarà la volta degli acquisti e in attacco si vedrà almeno una faccia nuova. Arek Milik è l’obiettivo di Paratici che, ipotizzato con Sarri, resta concreto anche con il nuovo allenatore della Juventus. Ma potrebbe anche non essere l’unico acquisto in avanti.

Secondo quanto si legge su ‘todofichajes.com’, i bianconeri non avrebbero perso le speranze di arrivare a Mauro Icardi. Riscattato dal Paris Saint-Germain, l’attaccante argentino ex Inter è stato a lungo accostato alla Juventus negli anni passati. Il suo arrivo sarebbe però legato ad una partenza eccellente in attacco come quella di Paulo Dybala.