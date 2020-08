Juventus, i nomi del summit di mercato: spuntano Isco e Zapata

Juventus, incontro tra Pirlo e la dirigenza per parlare di mercato e staff: spuntano i nomi di Isco e Duvan Zapata

Dopo aver nominato Andrea Pirlo come nuovo tecnico della prima squadra, la dirigenza della Juventus ha deciso di incontrarsi con il nuovo allenatore in un summit per parlare sia di mercato che dei componenti dello staff tecnico. E tra i nomi emersi ci sono già profili seguiti nel recente passato, ma anche nomi che tornano di moda.

Come sottolinea il ‘Corriere dello Sport’, oltre a Milik e Raul Jimenez, per l’attacco piace anche Duvan Zapata, che sarebbe l’obiettivo principale. Mentre a centrocampo, oltre alle opzioni Tonali e Locatelli, il sogno sarebbe Isco. Lo spagnolo del Real Madrid è ritenuto l’uomo ideale per dialogare al meglio con Cristiano Ronaldo, anche se strapparlo al Real Madrid sarà difficilissimo oltre che dispendioso. Capitolo terzino sinistro: serve un’alternativa ad Alex Sandro: piace Emerson Palmieri, su cui c’è anche l’Inter, ma si valuterà anche Pellegrini, di rientro dal prestito al Cagliari.

