Calciomercato Juventus, tre nomi per l’Under 23 | Decisione vicina

Tre nomi per l’Under 23 della Juventus, vicina la decisione di calciomercato su Grosso, Baroni e Legrottaglie

Salutati Pecchia e Pirlo nel giro di pochi giorni, la Juventus Under 23 è nuovamente senza allenatore. In lizza per la successione del ‘Maestro’, riporta ‘Tuttosport’, ci sarebbero Fabio Grosso, Marco Baroni e Nicola Legrottaglie. I tre tecnici hanno già avuto esperienza passate tra le fila bianconere. A giorni si attende dunque la decisione definitiva della dirigenza juventina. Clicca qui per ulteriori novità.

