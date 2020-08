Paratici, in passato nel mirino del Chelsea di Conte, resterà alla Juventus. Rifiutata l’offerta del Manchester United

Almeno per il momento non ci saranno scossoni in seno alla dirigenza della Juventus dopo il ribaltone con Pirlo in panchina al posto di Sarri. Fabio Paratici resterà alla guida del mercato bianconero, con il dirigente piacentino che ha rifiutato un’allettante offerta dal Manchester United come riporta ‘Rai Sport’. Non la prima avance arrivata negli ultimi anni a Paratici, in passato nel mirino anche di PSG, Manchester City e di Conte quando sedeva sulla panchina del Chelsea.

Juventus, rifondazione a centrocampo: c’è anche van de Beek

Paratici resterà a Torino ed è già al lavoro sul mercato per costruire la nuova Juve di Pirlo e riscattare una stagione fallimentare in Europa. Oltre ad un centravanti per il post Higuain, l’attenzione della dirigenza della Continassa è proiettata nel rinforzare il reparto di centrocampo. Nei radar della Juventus, malgrado il divorzio con Sarri, resterebbe Jorginho, oltre a Paredes e Locatelli. Attenzione anche a van de Beek, prima però Paratici e Nedved dovranno concentrarsi sulle cessioni. Piazzato Matuidi, anche Khedira e Ramsey prossimamente potrebbero salutare Torino in mediana. Intanto, sempre a centrocampo, da escludere per il momento l’assalto a colpi onerosi come Zaniolo, Pogba e Tonali.

