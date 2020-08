Il Paris Saint-Germain insiste per Cristiano Ronaldo. Il club campione di Francia pronto ad approfittare di un’eventuale rottura tra CR7 e la Juventus

Cristiano Ronaldo si gode le vacanze per cercare di dimenticare la delusione in Champions League, con la Juventus fuori dalla Final Eight di Lisbona dopo l’eliminazione subita per mano del Lione. I bianconeri nelle prossime settimane inizieranno la preparazione per la nuova stagione con Andrea Pirlo alla guida, scelta che ha soddisfatto CR7 dopo l’esonero di Sarri. Il fuoriclasse portoghese vorrebbe però ulteriori garanzie da Agnelli sulla competitività della squadra e nel frattempo sono tornate d’attualità i rumors sul Paris Saint-Germain in merito al suo futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo-PSG | La mossa di Leonardo

Juventus, l’ombra del PSG su Cristiano Ronaldo

Il Dt dei parigini Leonardo vuole approfittare di eventuali fratture tra Ronaldo e la Juventus, con il club campione di Francia che insisterebbe per l’ex Real Madrid dopo i contatti con l’agente Mendes come riporta ‘Rai Sport’. Uno scenario da monitorare con attenzione, con il cinque volte Pallone d’Oro che da qualche mese a questa parte è più che una semplice tentazione per il patron del PSG Al-Khelaifi. Agnelli, dopo la delusione Champions post-Lione, ha ribadito con forza che la Juventus ripartirà dal suo campione principe che ha ancora due anni di contratto a 31 milioni d’ingaggio a stagione. Pirlo però non basta: CR7 chiede rinforzi e una Juve competitiva anche in Europa per dare l’assalto alla Champions League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, furia Ronaldo: ultimatum al club