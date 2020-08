Emerge un retroscena su Cristiano Ronaldo: ultimatum del portoghese alla società per rimanere alla Juventus, i dettagli

L’addio di Maurizio Sarri alla Juventus avrebbe avuto uno ‘sponsor’ d’eccezione. Secondo quanto rivelato da Luca Momblano Cristiano Ronaldo prima dell’esonero dell’allenatore toscano avrebbe posto un ultimatum alla società: senza l’addio del tecnico sarebbe andato via da Torino. Un out-out dovuto ad un feeling mai nato tra CR7 e l’ex allenatore di Napoli e Chelsea: tra Ronaldo e Sarri la sintonia non c’è mai stata e nel corso della stagione il fuoriclasse portoghese in un paio di occasioni aveva esternato il suo malumore, soprattutto in conseguenza di alcune sostituzioni mal digerite. Così, dopo l’eliminazione dalla Champions, un Ronaldo furioso aveva comunicato alla società la sua decisione: senza l’esonero di Sarri avrebbe lasciato i bianconeri.

Invece la società ha deciso per il cambio in panchina affidando la squadra ad Andrea Pirlo. Una scelta che va nella direzione della permanenza di Ronaldo in bianconero. Questo sostiene anche ‘Record’ che parla della decisione del numero 7 portoghese di continuare a giocare a Torino: “Ronaldo fica na Juventus“, Ronaldo resta alla Juventus titola in prima pagina il quotidiano sportivo lusitano.