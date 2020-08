Calciomercato Juventus, UFFICIALE l’esonero di Sarri

Calciomercato Juventus, come preannunciato Maurizio Sarri è stato esonerato: il comunicato ufficiale del club bianconero

Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus. Il tecnico bianconero è stato ufficialmente esonerato dal club, che ha diramato in questi minuti un comunicato sul proprio sito. “Juventus Football Club comunica che Maurizio Sarri è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra – si legge – La Società desidera ringraziare il tecnico per aver scritto una nuova pagina della storia bianconera con la vittoria del nono Scudetto consecutivo, coronamento di un percorso personale che lo ha portato a scalare tutte le categorie del calcio italiano“. Fatale all’allenatore l’eliminazione dalla Champions League di ieri sera. La notizia era nell’aria, con il vertice in casa Juventus sul futuro preannunciato dalle parole di ieri sera di Agnelli su Sarri.

