Calciomercato Juventus, vertice in società dopo l’eliminazione dalla Champions: sempre più in bilico il futuro di Maurizio Sarri, a un passo dall’esonero

Oggi pomeriggio, come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, primo vertice alla Continassa tra il presidente Andrea Agnelli e la dirigenza per fare il punto sulla prossima stagione della Juventus. Da valutare anche la situazione in merito alla guida tecnica e il mercato. Riunione che ieri sera dopo il match contro il Lione era stata in un primo momento fissata nella tarda mattinata di oggi, poi invece slittata di qualche ora. Il vertice odierno precederà l’incontro con Maurizio Sarri e il suo staff previsto la prossima settimana dopo il flop in Champions League con l’eliminazione agli ottavi di finale. La dirigenza avrebbe deciso per l’esonero dell’allenatore, si attende soltanto l’ufficialità che dovrebbe arrivare a breve.

