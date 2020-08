Calciomercato Juventus, Agnelli al lavoro: colloqui con l’erede di Sarri!

Calciomercato Juventus, le ‘riflessioni’ post eliminazione dalla Champions portano Agnelli a contattare l’erede di Sarri: ecco il nome secondo la firma de ‘Il Giornale’ Luigi Guelpa

Nel mondo Juventus, tutte le attenzioni sono concentrate, dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Lione, sul futuro dell’allenatore. La nuova uscita prematura dall’Europa non può rendere il bilancio stagionale soddisfacente, a prescindere dalla vittoria del nono scudetto di fila. Il presidente Agnelli ha annunciato ieri sera ‘riflessioni’ su Sarri, ma dalla teoria si sarebbe già passati alla pratica e il numero uno bianconero avrebbe già preso contatti per sostituire il tecnico.

Per la Juventus è rispuntata stamani la pista Simone Inzaghi, ma secondo Luigi Guelpa, collega de ‘Il Giornale’, la scelta di Agnelli sarebbe un’altra. I colloqui sarebbero iniziati da questa mattina con il grande ex Zinedine Zidane. Da tempo, i bianconeri cullano il sogno di avere il francese anche come allenatore, dopo i grandi trascorsi in campo. Zidane ha anche lasciato aperta la porta a un suo addio al Real Madrid. Situazione da monitorare dunque con grande attenzione nei prossimi giorni, dove si può delineare il prossimo corso della Juventus.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, furia Ronaldo | Scatta l’allarme: la richiesta ad Agnelli

Calciomercato Juventus, rivoluzione Agnelli: cambia tutti!