Zinedine Zidane lascia qualche dubbio sulla sua permanenza al Real Madrid. Il francese è il sogno della Juventus se dovesse interrompersi il rapporto con Sarri

La Juventus non ribalta il Lione ed esce mestamente di scena dalla Champions League. A pagare il fallimento europeo potrebbe essere Maurizio Sarri, con il destino del tecnico di Figline che si deciderà nei prossimi giorni dopo il faccia a faccia con Agnelli e la dirigenza. In caso di divorzio anticipato con Sarri il presidente bianconero sogna Zinedine Zidane, che al termine il match perso contro il Manchester City e l’uscita di scena dalla Champions ha lasciato qualche dubbio sulla sua permanenza alla guida del Real Madrid: “Vedremo cosa succederà nella prossima stagione. Adesso è il momento di riposare. Sono qui e sono l’allenatore del Real Madrid finché non succederà qualcosa – le parole di ‘Zizou’ rilasciare a ‘Movistar TV’ al termine del match – Non dobbiamo pensare a niente, sono ancora del Real”.

Dichiarazioni che lasciano ancora uno spiraglio alla Juventus e ad Agnelli per un possibile assalto a Zidane se Sarri dovesse lasciare anticipatamente Torino. La ‘Vecchia Signora’ spera in possibile ribaltone a Madrid dopo il ko in Champions, anche se al momento appare difficile un nuovo divorzio tra ‘Zizou’ e Florentino Perez.

