Il destino di Maurizio Sarri è tutt’altro che scritto. Il tecnico della Juventus infatti potrebbe lasciare i bianconeri dopo appena un anno. Pochettino in pole

Il primo anno di Maurizio Sarri alla Juventus non ha fin qui rispettato le aspettative con Coppa Italia e Supercoppa perse ed un gioco che stenta a decollare in un progetto tecnico ben lontano da quello ipotizzato alla vigilia della stagione. La dirigenza bianconera sta dunque effettuando le proprie valutazioni in merito al lavoro del tecnico ex Chelsea e Napoli che potrebbe anche ricevere il ben servito al termine dell’annata. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Negli ultimi giorni circolano inoltre con insistenza i nomi dei papabili sostituti con un profilo che su tutti sembra essere in pole position. Stando a quanto sottolineato da ‘Todofichajes’ con Allegri in prima linea per il PSG il grande favorito per raccogliere l’eventuale eredità di Sarri sembra essere Mauricio Pochettino ancora fermo dopo l’esperienza al Tottenham finita con l’esonero. Il tecnico argentino è in grado di gestire un gruppo di grandi campioni e cerca a livello personale una squadra con cui possa lottare per i massimi obiettivi.

