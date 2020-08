Nedved spiega come vengono valutati gli allenatori dal calciomercato Juventus

A pochi minuti dalla gara di Champions League tra Juventus e Lione, Pavel Nedved ha rilasciato alcune dichiarazioni. Chiaro il messaggio su Maurizio Sarri, tecnico al centro di voci sul possibile esonero: “Giorno del giudizio? Credo che dipenda. Giudizio difficile dirlo, la valutazione va fatta sulla stagione: così vengono valutati calciatori, allenatori e dirigenti – spiega il dirigente a ‘Sky Sport’ – Oggi siamo concentrati sulla partita, il passaggio del turno sarà molto difficile perché partiamo in vantaggio. Bisogna essere uniti e ognuno deve dare qualcosa in più, a fine campionato sono mancate le motivazioni. Ho visto molta concentrazione in ettimana, la squadra sta bene. Bisogna azzeccare la giornata. Dybala? Assolutamente fondamentale per noi, è stato grande tutto l’anno. Stasera cercheremo di sfruttarlo nel miglior modo”. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamoroso Don Balon | Gasperini per il post Sarri