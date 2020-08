Zidane potrebbe lasciare il Real Madrid in caso di fragorosa eliminazione in Champions contro il Manchester City come riporta il ‘Chiringuito TV’. Il francese è il sogno della Juventus in caso di divorzio con Sarri

Gareth Bale è sempre più un caso al Real Madrid. Il gallese è rimasto fuori anche dalla lista dei convocati per la decisiva sfida di venerdì sera in Champions League contro il Manchester City. Rapporto ormai logoro con Zinedine Zidane, con l’ex Tottenham che potrebbe quindi lasciare Madrid questa estate nonostante le smentite del suo agente. Nell’occhio del ciclone per la nuova esclusione di Bale è finito anche il tecnico francese, reo di aver privato la squadra di un’arma importante per la sfida contro l’undici di Guardiola considerando le condizioni non ottimali di Hazard e l’assenza per squalifica di Sergio Ramos.

Juventus, c’è una speranza per Zidane: le ultime dalla Spagna

Lo stesso Zidane si gioca molto nel match dell’Etihad Stadium, con un’eventuale eliminazione e sconfitta fragorosa dei campioni di Spagna che potrebbe costare cara a ‘Zizou’ come riporta il ‘Chiringuito TV’. Se il Real dovesse perdere ed essere ‘umiliato’ dal City, spiega l’emittente spagnola, potrebbe essere la fine del ciclo Zidane e del gruppo alle dipendenze dell’allenatore transalpino. Si aprirebbero quindi le porte per una rivoluzione nel sodalizio presieduto da Florentino Perez, con l’addio definitivo di Zidane. In questo scenario l’ex fantasista rientrerebbe in gioco in ottica Juventus, visto che resterebbe il profilo in cima ai desideri di Andrea Agnelli per la panchina bianconera in caso di divorzio anticipato con Sarri.

Per il tecnico di Figline, nonostante lo scudetto messo in bacheca e un contratto in scadenza nel 2022, sarà probabilmente decisiva la sfida di Champions contro il Lione che vale l’accesso alla Final Eight di Lisbona.

