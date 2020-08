La Juventus e Agnelli preferirebbero puntare su Pirlo in caso di divorzio anticipato con Sarri. Continua il veto del presidente bianconero su Conte

Veto di Andrea Agnelli al ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus. Sarebbe da escludere un Conte bis alla guida dei bianconeri in caso di divorzio da Sarri come riporta il portale ‘Dagospia’. A meno di disastri in Champions League con una prematura eliminazione per mano del Lione, il club campione d’Italia sembra intenzionato a proseguire con il tecnico di Figline e affidarsi per il futuro ad Andrea Pirlo.

Juventus, Agnelli taglia Conte: subito Pirlo se salta Sarri

L’ex regista campione del mondo ha preso il posto di Pecchia nell’Under 23 e nelle sue potenzialità crede molto Agnelli che gli starebbe preparando il terreno per la prima squadra. La Juventus inoltre non potrebbe permettersi due ingaggi in panchina in caso di rottura con Sarri, sotto contratto fino al giugno 2022. Il sogno del presidente bianconero resterebbe Zidane, profilo però dallo stipendio pesante con la società della Continassa che preferirebbe risparmiare per rinforzare adeguatamente la rosa. Pirlo e non Conte quindi in caso di nuovo ribaltone in panchina, con Agnelli che l’anno scorso avrebbe voluto confermare Allegri mentre il duo Paratici-Nedved spinse per una rivoluzione alla guida tecnica con l’arrivo di Sarri.

